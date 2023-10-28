«Вашингтон» ушел с последнего места на Востоке после победы над «Миннесотой». Клуб идет 12-м в конференции

Теги Вашингтон НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

«Вашингтон» ушел с последнего места на Востоке, обыграв «Миннесоту».

«Кэпиталс» обыграли «Уайлд» (3:2 Б) в очередном матче регулярного чемпионата. 

В активе команды под руководством Спенсера Карбери стало 7 очков в 7 матчах. 

«Вашингтон» идет на 7-м месте в Столичном дивизионе и на 12-м – в Восточной конференции.

За счет сегодняшней победы клуб обогнал «Флориду» (6 очков в 6 играх), «Оттаву» (6 в 7), «Питтсбург» (6 в 7) и «Баффало» (6 в 8). 

6 комментариев

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борецЗАнеСправедливость
Гонка продолжается😂
+3
0
+3
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Alek88
замахнемся на кс, не иначе
+3
-1
+2
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Кино Музыка
До попадания в зону ПО нужно 4 победы в 5 матчах. Сегодня выиграли первый.
+2
0
+2
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Михаил1970
Ответ Кино Музыка
До попадания в зону ПО нужно 4 победы в 5 матчах. Сегодня выиграли первый.
Через 5 матчей регулярка заканчивается?
+2
0
+2
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Евгений Ермаков
Ответ Михаил1970
Через 5 матчей регулярка заканчивается?
Да, размялись и хватит. Будем настоящий хоккей смотреть
0
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Кино Музыка
Ответ Михаил1970
Через 5 матчей регулярка заканчивается?
Для Кэпс скорей начинается)
0
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