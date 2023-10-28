«Вашингтон» ушел с последнего места на Востоке после победы над «Миннесотой». Клуб идет 12-м в конференции

«Вашингтон» ушел с последнего места на Востоке, обыграв «Миннесоту».

«Кэпиталс» обыграли «Уайлд» (3:2 Б) в очередном матче регулярного чемпионата.

В активе команды под руководством Спенсера Карбери стало 7 очков в 7 матчах.

« » идет на 7-м месте в Столичном дивизионе и на 12-м – в Восточной конференции.

За счет сегодняшней победы клуб обогнал «Флориду» (6 очков в 6 играх), «Оттаву» (6 в 7), «Питтсбург» (6 в 7) и «Баффало» (6 в 8).