Из «Адмирала» уволен спортивный директор Аверкин. Команда идет последней на Востоке после 2-го раунда плей-офф в прошлом сезоне
«Адмирал» отправил в отставку спортивного директора.
Вадим Аверкин уволен с поста спортивного директора «Адмирала», об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
Специалист работал в клубе из Владивостока с мая 2021 года.
В прошлом сезоне «Адмирал» дошел до второго раунда Кубка Гагарина, уступив «Ак Барсу».
Но в текущем регулярном чемпионате команда под руководством тренера Леонида Тамбиева находится на последнем, 12-м, месте в таблице Восточной конференции.
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Не нашел легионеров ему из нхл )))))