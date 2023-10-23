Из «Адмирала» уволен спортивный директор Аверкин. Команда идет последней на Востоке после 2-го раунда плей-офф в прошлом сезоне

«Адмирал» отправил в отставку спортивного директора.

Вадим Аверкин уволен с поста спортивного директора « », об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Специалист работал в клубе из Владивостока с мая 2021 года.

В прошлом сезоне «Адмирал» дошел до второго раунда Кубка Гагарина, уступив «Ак Барсу».

Но в текущем регулярном чемпионате команда под руководством тренера Леонида Тамбиева находится на последнем, 12-м, месте в таблице Восточной конференции.

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