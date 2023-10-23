Из «Адмирала» уволен спортивный директор Аверкин. Команда идет последней на Востоке после 2-го раунда плей-офф в прошлом сезоне

Теги Вадим Аверкин КХЛ Адмирал Спорт-Экспресс Хоккей

«Адмирал» отправил в отставку спортивного директора.

Вадим Аверкин уволен с поста спортивного директора «Адмирала», об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Специалист работал в клубе из Владивостока с мая 2021 года.

В прошлом сезоне «Адмирал» дошел до второго раунда Кубка Гагарина, уступив «Ак Барсу».

Но в текущем регулярном чемпионате команда под руководством тренера Леонида Тамбиева находится на последнем, 12-м, месте в таблице Восточной конференции.

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3 комментария

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Игорь Игорев
Нашли крайнего. У Тамбиева неустойка хорошая по всей видимости, а меры показать надо для отчетности. А то что деньги от проданных игроков по карманам распихали вместо покупки новых, это с нынешними плохими результатами никак не связано. Ясно, понятно.
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pztpzhmx66
Тамбиев слил ))
Не нашел легионеров ему из нхл )))))
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Ковид 07.10.52
А что он мог сделать, когда его Ротенберг грабил...
+2
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0
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