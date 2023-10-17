Макдэвид оптимистичен на фоне двух поражений «Эдмонтона»: «Если продолжим играть так же, то мы сможем побеждать»

Коннор Макдэвид настроен позитивно после двух поражений «Эдмонтона» подряд.

«Ойлерс» дважды уступили «Ванкуверу» – 1:8 и 3:4. Предстоящий матч «Эдмонтон» проведет против «Нэшвилла».

«Хотелось хорошо начать этот сезон, но нам это не удалось.

Если победим «Нэшвилл», то у нас будет одна победа при двух поражениях в трех матчах – и такой же баланс у нас был в прошлом сезоне после трех матчей.

Да, это не лучший старт. Это не то, что мы ожидали, но думаю, что во втором матче с «Ванкувером» были хорошие эпизоды, поэтому есть от чего отталкиваться.

Если продолжим играть так же, то мы сможем побеждать.

Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали, но было много хороших признаков, и нам есть на что опираться», – сказал капитан « » .