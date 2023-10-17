Макдэвид оптимистичен на фоне двух поражений «Эдмонтона»: «Если продолжим играть так же, то мы сможем побеждать»

Теги Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид настроен позитивно после двух поражений «Эдмонтона» подряд.

«Ойлерс» дважды уступили «Ванкуверу» – 1:8 и 3:4. Предстоящий матч «Эдмонтон» проведет против «Нэшвилла».

«Хотелось хорошо начать этот сезон, но нам это не удалось.

Если победим «Нэшвилл», то у нас будет одна победа при двух поражениях в трех матчах – и такой же баланс у нас был в прошлом сезоне после трех матчей.

Да, это не лучший старт. Это не то, что мы ожидали, но думаю, что во втором матче с «Ванкувером» были хорошие эпизоды, поэтому есть от чего отталкиваться.

Если продолжим играть так же, то мы сможем побеждать.

Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали, но было много хороших признаков, и нам есть на что опираться», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Elegante
Если так же будете играть, то мимо плей-офф пролетите)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий