17-летний форвард «Торпедо» Артамонов забил второй гол в КХЛ. Обе шайбы – при игре в большинстве

Теги Спартак Торпедо видео КХЛ Никита Артамонов Хоккей

17-летний хоккеист «Торпедо» забил второй гол в сезоне КХЛ.

«Торпедо» проиграло «Спартаку» (2:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

17-летний нападающий нижегородцев Никита Артамонов забросил шайбу при игре в большинстве во втором периоде.

Первый гол в лиге форвард забил в матче против «Ак Барса» (2:1 ОТ) – также при игре в большинстве.

Всего Артамонов набрал 9 (2+7) очков в 17 матчах регулярного чемпионата.

2 комментария

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Матроскин52
Никита молодец! Старается, да и бросок у него то что надо! Растет!
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Сергей Мартьянов
Молодец Никита! Наш воспитанник , Нижнекамский! Удачи в будущем!
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