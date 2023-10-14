17-летний форвард «Торпедо» Артамонов забил второй гол в КХЛ. Обе шайбы – при игре в большинстве

17-летний хоккеист «Торпедо» забил второй гол в сезоне КХЛ.

« » проиграло « » (2:4) в матче Фонбет чемпионата .

17-летний нападающий нижегородцев забросил шайбу при игре в большинстве во втором периоде.

Первый гол в лиге форвард забил в матче против «Ак Барса» (2:1 ОТ) – также при игре в большинстве.

Всего Артамонов набрал 9 (2+7) очков в 17 матчах регулярного чемпионата.