17-летний форвард «Торпедо» Артамонов забил второй гол в КХЛ. Обе шайбы – при игре в большинстве
17-летний хоккеист «Торпедо» забил второй гол в сезоне КХЛ.
«Торпедо» проиграло «Спартаку» (2:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
17-летний нападающий нижегородцев Никита Артамонов забросил шайбу при игре в большинстве во втором периоде.
Первый гол в лиге форвард забил в матче против «Ак Барса» (2:1 ОТ) – также при игре в большинстве.
Всего Артамонов набрал 9 (2+7) очков в 17 матчах регулярного чемпионата.
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