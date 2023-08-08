Потайчук о Панарине: «Хочется, чтобы как можно больше наших хоккеистов выигрывали Кубок Стэнли. «Рейнджерс» давно к этому идут»

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли Андрей Потайчук НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Андрей Потайчук высказался об игре форварда Артемия Панарина.

Бывший тренер СКА и «Спартака» прокомментировал статью журналиста Эрика Уилсена, в которой говорится, что нападающий «Рейнджерс» злоупотребляет игрой на партнеров.

«Модель своей игры ему, конечно, будет сложно поменять в таком возрасте. Артемий уже состоявшийся хоккеист. Если сам захочет, то поменяет свою игру.

Тренерам надо попытаться перестроить его задачу на льду. Может, начать больше самому завершать атаки, а не искать партнеров. Но это сложно будет сделать.

И наши болельщики, и североамериканские смотрят на звезд, приходят на стадионы ради них. Свитер Артемия Панарина популярен, его покупают. Значит, он им нравится, и он на правильном пути. Он является нашей звездой, и одной из главных звезд Национальной хоккейной лиги.

Хочется, чтобы как можно больше наших хоккеистов выигрывали Кубок Стэнли. «Рейнджерс» давно к этому идут, и хочется пожелать Артемию удачи! Пора уже выиграть трофей», – сказал Потайчук.

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