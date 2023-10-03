Один из фаворитов драфта НХЛ Демидов не играет за СКА с 12 сентября. У форварда 0 очков за месяц – с учетом матчей в ВХЛ и МХЛ

Теги СКА НХЛ Драфт НХЛ КХЛ СКА-Нева СКА-1946 Иван Демидов Хоккей

Иван Демидов не набрал ни одного очка в сентябре.

17-летний нападающий, считающийся одним из фаворитов драфта НХЛ-2024, не принимает участие в матчах за СКА с 12 сентября.

Хоккеист провел четыре игры в КХЛ в этом сезоне и не отметился результативными действиями при среднем игровом времени 07:29.

После этого форвард сыграл два матча – по одному в МХЛ и ВХЛ.

15 сентября Демидов сыграл за СКА-1946 и не набрал очков в игре против МХК «Динамо» Санкт-Петербург (2:1 ОТ), нанеся четыре броска по воротам и проведя на льду 21:02.

Следующий матч Демидов провел 1 октября за «СКА-Неву», дебютировав в ВХЛ в игре против питерского «Динамо» (5:3). Хоккеист не набрал очков при полезности «минус 1», шести бросках и 19:36 игрового времени.

5 комментариев

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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Роттенберг сраный. Отдай его хоть в Ладу,хоть в Сочи
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PRoducer
Просто развитие игроков в СКА идет на скамейке, откуда они перед выходом на площадку должны посмотреть 800 матчей. Система:)
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Kirill HG
срочно в Сочи

так они в итоге закончат выше самого СКА)
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Павел павел
Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Роттенберг сраный. Отдай его хоть в Ладу,хоть в Сочи
шеф брат целую твои мысли. и да еще как и обещал всегда говорить -РР позор нашего хоккея
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Павел павел
Ответ PRoducer
Просто развитие игроков в СКА идет на скамейке, откуда они перед выходом на площадку должны посмотреть 800 матчей. Система:)
не там просто у парня мотивации нет про прорыв блокады ска . ну и в схемах на доске нарисованных наверно ничего не понимает
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