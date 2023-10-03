Один из фаворитов драфта НХЛ Демидов не играет за СКА с 12 сентября. У форварда 0 очков за месяц – с учетом матчей в ВХЛ и МХЛ

Иван Демидов не набрал ни одного очка в сентябре.

17-летний нападающий, считающийся одним из фаворитов драфта НХЛ-2024, не принимает участие в матчах за СКА с 12 сентября.

Хоккеист провел четыре игры в в этом сезоне и не отметился результативными действиями при среднем игровом времени 07:29.

После этого форвард сыграл два матча – по одному в МХЛ и ВХЛ.

15 сентября сыграл за и не набрал очков в игре против МХК «Динамо» Санкт-Петербург (2:1 ОТ), нанеся четыре броска по воротам и проведя на льду 21:02.

Следующий матч Демидов провел 1 октября за «СКА-Неву», дебютировав в ВХЛ в игре против питерского «Динамо» (5:3). Хоккеист не набрал очков при полезности «минус 1», шести бросках и 19:36 игрового времени.