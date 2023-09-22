Голдобин о 5 передачах в матче с «Барысом» после 8+1 в 8 играх: «Ребята уже прикалывались, что я наконечник и жадный. Хотя всегда славился хитрыми пасами»

Теги Спартак КХЛ Барыс Николай Голдобин Хоккей

Николай Голдобин высказался о 5 передачах в матче с «Барысом» .

«Спартак» обыграл клуб из Астаны (6:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Когда даешь передачи, главное, чтобы партнеры реализовывали. Думаю, что самому намного тяжелее забить пять голов. А когда ребята отдают такие на пустые ворота - кайф.

– У вас была одна голевая передача до игры с «Барысом» (при 8 шайбах в 8 матчах – прим. Sports.ru).

– Ребята уже прикалывались, что я наконечник, вообще в пас не играю ни с кем и что я жадный, хотя я всегда славился хитрыми пасами. Видимо, чтобы немного голы разбавить, поиграл с пасами.

– В вас вселился Вадим Шипачев?

– Дай бог. Если буду так продолжать раздавать, будут рады все, – сказал Голдобин. 

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7 комментариев

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Mohnatiy
Теперь в следующей игре может забить пять шайб, заслужил 😁
Но потом опять пять передач ☝🏻
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Jarome
Эпичный старт. Видимо в Ммг чего-то не знали :)
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Russ Ivan
Коля на правильной перезагрузке: не дают забивать - пасуй на ход и пятак...
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ilya1809
Наверное за многие годы едиственный раз когда хочется Евротур,что бы прям всю тройку Спаратаку туда позвали, и посмотреть что смогут показать в таких матчах.
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bodya1337
Ответ Jarome
Эпичный старт. Видимо в Ммг чего-то не знали :)
Хоспади, уже 5000раз говорили, что он не хотел играть в Магнитогорске старый долг Величкина Спартаку, отсюда и такой обмен был.
А Гомоляко очень сильно хотел Колю оставить в команде
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ilya1809
Ответ Jarome
Эпичный старт. Видимо в Ммг чего-то не знали :)
Первый сезон он хорошо же провел.Все знали, Голдобин игрок настроения..приехал после ЦСКА,где ему тыкали, сажали,учили,разозленный по спортивному и 39 в 42 матчах, почти очко за сезон.Так что все было.Странно что почему то все помнят второй сезон и поям как память отшибло всем на первый сезон
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