Голдобин о 5 передачах в матче с «Барысом» после 8+1 в 8 играх: «Ребята уже прикалывались, что я наконечник и жадный. Хотя всегда славился хитрыми пасами»

Николай Голдобин высказался о 5 передачах в матче с «Барысом» .

«Спартак» обыграл клуб из Астаны (6:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Когда даешь передачи, главное, чтобы партнеры реализовывали. Думаю, что самому намного тяжелее забить пять голов. А когда ребята отдают такие на пустые ворота - кайф.

– У вас была одна голевая передача до игры с «Барысом» (при 8 шайбах в 8 матчах – прим. Sports.ru).

– Ребята уже прикалывались, что я наконечник, вообще в пас не играю ни с кем и что я жадный, хотя я всегда славился хитрыми пасами. Видимо, чтобы немного голы разбавить, поиграл с пасами.

– В вас вселился Вадим Шипачев?

– Дай бог. Если буду так продолжать раздавать, будут рады все, – сказал Голдобин.