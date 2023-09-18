Самсонов о 5 россиянах в «Каролине»: «Владелец не обращает внимания на политику. Может, некоторые клубы побаиваются выбирать российских игроков»
Сергей Самсонов клубы НХЛ побаиваются выбирать россиян на драфте.
Самсонов – бывший нападающий сборной России. Последние шесть лет он работал в «Каролине» тренером по развитию игроков.
– У вас есть объяснения, почему в «Каролине» буквально помешались на российских игроках – на последнем драфте пять пиков из десяти потратили на русских?
– Многое идет от владельца «Каролины» Тома Дандона. Он особо не обращает внимания на политику и дает задание выбирать лучших на драфте.
Может быть, некоторые команды побаиваются выбирать российских игроков, но в «Каролине» такой предвзятости нет. Если ты лучший проспект, то тебя выбирают.
– Согласны, что игроки, выбранные, в 5-6-7 раундах драфта, если заиграют в НХЛ, то это невероятная удача, и выбор в поздних раундах – определенная доля везения?
– В какой-то степени, да. Но каждый раз, когда у нас начинался лагерь развития, один из первых диалогов был о том, что все задрафтованные ребята равны. Неважно, первый ты номер или 51-й, путь у всех только начинается.
Ничего не гарантировано и игроку из первого раунда. У ребят, которых выбирают в пятом-шестом раунде, возможно, даже больше мотивации. Нет такого, что им невозможно пробиться, – сказал Самсонов.
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