Самсонов о 5 россиянах в «Каролине»: «Владелец не обращает внимания на политику. Может, некоторые клубы побаиваются выбирать российских игроков»

Теги Каролина Сергей Самсонов НХЛ Драфт НХЛ Политика Том Дандон Хоккей

Сергей Самсонов клубы НХЛ побаиваются выбирать россиян на драфте.

Самсонов – бывший нападающий сборной России. Последние шесть лет он работал в «Каролине» тренером по развитию игроков.

– У вас есть объяснения, почему в «Каролине» буквально помешались на российских игроках – на последнем драфте пять пиков из десяти потратили на русских?

– Многое идет от владельца «Каролины» Тома Дандона. Он особо не обращает внимания на политику и дает задание выбирать лучших на драфте.

Может быть, некоторые команды побаиваются выбирать российских игроков, но в «Каролине» такой предвзятости нет. Если ты лучший проспект, то тебя выбирают.

– Согласны, что игроки, выбранные, в 5-6-7 раундах драфта, если заиграют в НХЛ, то это невероятная удача, и выбор в поздних раундах – определенная доля везения?

– В какой-то степени, да. Но каждый раз, когда у нас начинался лагерь развития, один из первых диалогов был о том, что все задрафтованные ребята равны. Неважно, первый ты номер или 51-й, путь у всех только начинается.

Ничего не гарантировано и игроку из первого раунда. У ребят, которых выбирают в пятом-шестом раунде, возможно, даже больше мотивации. Нет такого, что им невозможно пробиться, – сказал Самсонов.

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