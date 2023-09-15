Виктор Шалимов о Матче звезд в Петербурге: «Справедливо, там давно не проводили. У СКА новая большая арена, КХЛ решила подарок сделать»

Теги Сибирь СКА КХЛ Матч звезд КХЛ Виктор Шалимов Арена-Сибирь СКА-Арена Хоккей

Виктор Шалимов одобрил решение провести Фонбет Матч звезд КХЛ в Санкт-Петербурге.

«Матч Звезд уже проводили во многих городах. Теперь очередь Петербурга, это справедливо. Там давно не проводили. Казань, Челябинск, Сочи были. Я неоднократно посещал такие матчи, не только в Москве. У СКА новая большая арена, КХЛ решила такой подарок сделать.

Почему не выбрали Новосибирск с их новой ареной или Омск? Наверное, кто-то из них примет в следующем году. Куда мне бы больше хотелось поехать на звездный уик-энд? (смеется). Петербург или Новосибирск – неважно. В одну сторону на поезде за четыре часа можно, в другую столько же на самолете, никакой разницы.

Интересно посмотреть на новые дворцы и поиграть с нашими легендами хоккея. Надеюсь, в Петербурге поиграю», – сказал победитель Кубка Канады и олимпийский чемпион.

Фонбет Матч Звезд КХЛ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге на новой «СКА-Арене» 9 и 10 декабря.

Новый дворец рассчитан на 21 500 зрителей. Он еще не введен в эксплуатацию. 

Отметим, что ранее Петербург принимал мероприятие в 2011 году. Матч звезд состоялся в Ледовом дворце. 

 

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2 комментария

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Yndestad
тем более, что главным тренеров одной из команда станет ротенберг) зачем ему в Сызрань условную ехать?)
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Слава МТС
новая Большая арена не построена, вот когда выстроим у Парка Победы вместо чиркизона тогда и сыграем !!!
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