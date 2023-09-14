Фастовский о Матче звезд на «Сибирь-Арене»: «Сейчас мы этого опасаемся. Решили повременить с проведением такого грандиозного мероприятия»

Теги Сибирь Сборная России по хоккею Кирилл Фастовский КХЛ Матч звезд КХЛ Арена-Сибирь Р-Спорт Хоккей

Кирилл Фастовский высказался о Фонбет Матче звезд КХЛ на «Сибирь-Арене».

Мероприятия звездного уик-энда-2023 пройдут в Петербурге 9 и 10 декабря. Новая арена СКА на данный момент еще не введена в эксплуатацию.

«Пока у Новосибирска идет переходный период в связи с введением нового дворца. На данный момент мы решили повременить с проведением такого грандиозного мероприятия, как Матч звезд КХЛ. Мы думаем об этом, в дальнейшем есть соответствующие планы.

Надеюсь, что все, кто заинтересован и работает в Новосибирске, примут это решение. Но оно должно быть взвешенным. Сейчас мы этого опасаемся.

Также летом мы планируем организовать турне сборной России в Новосибирске. Есть планы по модернизации освещения, мы знаем об этих проблемах, равно как и о проблемах с качеством льда. Нам известны их причины. Мы ведем ежедневную работу по техническому развитию. Арена новая, требует притирки», – сказал генеральный директор «Сибири» Фастовский.

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1 комментарий

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Vladimir Riazanov
Кирилл Валерьевич Вы генеральный менеджер клуба, или соучредитель новой арены, как в анекдоте муж обращаясь к жене через подзатыльник "не о том думаешь дорогая!"
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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