Фастовский о Матче звезд на «Сибирь-Арене»: «Сейчас мы этого опасаемся. Решили повременить с проведением такого грандиозного мероприятия»

Кирилл Фастовский высказался о Фонбет Матче звезд КХЛ на «Сибирь-Арене».

Мероприятия звездного уик-энда-2023 пройдут в Петербурге 9 и 10 декабря. Новая арена СКА на данный момент еще не введена в эксплуатацию.

«Пока у Новосибирска идет переходный период в связи с введением нового дворца. На данный момент мы решили повременить с проведением такого грандиозного мероприятия, как звезд . Мы думаем об этом, в дальнейшем есть соответствующие планы.

Надеюсь, что все, кто заинтересован и работает в Новосибирске, примут это решение. Но оно должно быть взвешенным. Сейчас мы этого опасаемся.

Также летом мы планируем организовать турне сборной России в Новосибирске. Есть планы по модернизации освещения, мы знаем об этих проблемах, равно как и о проблемах с качеством льда. Нам известны их причины. Мы ведем ежедневную работу по техническому развитию. Арена новая, требует притирки», – сказал генеральный директор « » .