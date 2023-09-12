Остап Сафин о Макдэвиде: «Все навыки на максимальном уровне, космическое катание. Драйзайтль ничем не уступает – они дополняют друг друга»

Остап Сафин ответил на вопрос о главных качествах Коннора Макдэвида.

– В тренировочном лагере «Ойлерс» приходилось против Макдэвида играть?

– Конечно, когда у нас был главный кэмп, там были все игроки системы. Я потренировался со всеми, понабрался чего-то, было хорошо посмотреть на таких фокусников.

С Макдэвидом играли двусторонку, и туда пришло, наверное, тысяч семь зрителей.

Атмосфера бешеная, думаю, все пришли посмотреть на Коннора и парочка на меня, наверное (смеется).

– В чем главная сила Макдэвида?

– Это все вместе. У него все навыки нападающего на максимальном уровне, заоблачное, космическое катание.

Он очень быстрый. У него космические руки, хороший бросок, это уникальный игрок.

– А Драйзайтль, который в тени остается?

– Не думаю, что он в тени. Он один из лучших.

Это просто немного другой уровень. Драйзайтль ничем не уступает, они дополняют друг друга. Это суперский игрок, – сказал нападающий «Лады» Остап Сафин.