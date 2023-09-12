Остап Сафин о Макдэвиде: «Все навыки на максимальном уровне, космическое катание. Драйзайтль ничем не уступает – они дополняют друг друга»
Остап Сафин ответил на вопрос о главных качествах Коннора Макдэвида.
– В тренировочном лагере «Ойлерс» приходилось против Макдэвида играть?
– Конечно, когда у нас был главный кэмп, там были все игроки системы. Я потренировался со всеми, понабрался чего-то, было хорошо посмотреть на таких фокусников.
С Макдэвидом играли двусторонку, и туда пришло, наверное, тысяч семь зрителей.
Атмосфера бешеная, думаю, все пришли посмотреть на Коннора и парочка на меня, наверное (смеется).
– В чем главная сила Макдэвида?
– Это все вместе. У него все навыки нападающего на максимальном уровне, заоблачное, космическое катание.
Он очень быстрый. У него космические руки, хороший бросок, это уникальный игрок.
– А Драйзайтль, который в тени остается?
– Не думаю, что он в тени. Он один из лучших.
Это просто немного другой уровень. Драйзайтль ничем не уступает, они дополняют друг друга. Это суперский игрок, – сказал нападающий «Лады» Остап Сафин.
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