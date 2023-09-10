Рыбин о непопадании Мичкова в заявку СКА: «Ротенберга что-то не до конца удовлетворяет, возможно. Уверен, у Матвея еще будет шанс проявить себя»

Максим Рыбин высказался о том, что Матвей Мичков не попадает в состав СКА.

18-летний нападающий в нынешнем сезоне принял участие только в одном матче СКА, сыграв 6 минут и 12 секунд.

– Главный тренер СКА Роман Ротенберг говорит, что Мичков конкурирует за место лимитчика в составе. Но правильно ли это?

– Конечно, многих удивляет, почему седьмой номер драфта не попадает в заявку. Тренерскому штабу виднее. Возможно, Ротенберга что-то не до конца удовлетворяет. Может, не нравится его игра в обороне или какие-то действия в атаке.

СКА потерпел два поражения на старте сезона. В состав будут вноситься изменения.

– Не лучше ли тогда снова отдать Мичкова в аренду, как в «Сочи» в прошлом году?

– Очевидно, что Матвею нужно как можно больше получать игровой практики и набираться опыта. Впереди большой сезон, тренерский штаб СКА будет ротировать состав, что-то менять. Видно, что наставники продолжают искать оптимальные сочетания игроков.

Уверен, у Мичкова еще будет шанс проявить себя. У него долгосрочный контракт с клубом, все еще впереди.

– Не загубит Ротенберг талантливого игрока, если не будет давать ему играть?

– Как мы знаем, таланты бывают разные. Мичков – целеустремленный, талантливый, грамотный парень. Он серьезно относится к хоккею. Я бы не стал здесь драматизировать.

Повторюсь, прошло всего четыре матча в новом сезоне, впереди еще много встреч. Мичков еще покажет себя. Пока рано делать долгоиграющие выводы, – сказал бывший нападающий СКА Рыбин.

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