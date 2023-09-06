Вратарь Берубе подписал пробный контракт с «Лос-Анджелесом». Клуб выбрал игрока на драфте в 2009 году

Жан-Себастьян Берубе пройдет просмотр в составе «Лос-Анджелеса».

32-летний голкипер подписал пробное соглашение с калифорнийским клубом.

В прошлом сезоне вратарь выступал в АХЛ за «Шарлотт».

Жан-Себастьян Берубе провел 19 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 3,22 шайбы и отражая 88,5% бросков.

В плей-офф вратарь провел 5 игр, пропуская в среднем 1,54 шайбы и отражая 93,8% бросков.

«Кингс» задрафтовали Берубе в четвертом раунде драфта НХЛ-2009 под общим 95-м номером.