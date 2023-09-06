«Торонто» пригласил Грегора на просмотр. Форвард набрал 17 очков в 57 матчах за «Сан-Хосе»

Теги переходы Торонто Сан-Хосе НХЛ Ноа Грегор Хоккей

Ноа Грегор подписал пробный контракт с «Торонто».

25-летний канадский форвард пройдет подготовку к сезону НХЛ вместе с «Мэйпл Лифс» в тренировочном лагере.

В прошлом сезоне Ноа Грегор выступал за «Сан-Хосе». Нападающий набрал 17 (10+7) очков в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В общей сложности в лиге хоккеист провел 178 игр и отметился 51 (26+25) баллом за результативность.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rogash 17
Оцените статью про Сан-Хосе, плиз
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/numenor/3188124.html
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий