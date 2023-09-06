«Торонто» пригласил Грегора на просмотр. Форвард набрал 17 очков в 57 матчах за «Сан-Хосе»

Ноа Грегор подписал пробный контракт с «Торонто».

25-летний канадский форвард пройдет подготовку к сезону вместе с «Мэйпл Лифс» в тренировочном лагере.

В прошлом сезоне Ноа Грегор выступал за « ». Нападающий набрал 17 (10+7) очков в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В общей сложности в лиге хоккеист провел 178 игр и отметился 51 (26+25) баллом за результативность.