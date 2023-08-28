Курьянов об «Авангарде»: «Ушли ребята, которых мы хотели бы видеть – например, Грицюк. Остались те, кто захотел вместе идти дальше»

Антон Курьянов заявил, что «Авангард» хотел переподписать Арсения Грицюка.

В межсезонье нападающий перешел в СКА.

– Оцените селекцию, первый опыт в роли генерального менеджера – довольны ли заключенными сделками и их количеством?

– Доволен или нет, сезон покажет. Тех ребят, которых хотели взять, взяли. Что-то получилось, что-то – нет.

Ушли те ребята, которых мы хотели бы видеть, Сеня Грицюк, например, и те ребята, на которых было заточено большинство. С нами остались те, кто захотел вместе идти дальше.

Что касается селекции, мы искали тех, кто выдержит весь сезон: игр много, они через день, пауза одна, декабрьская, нужны быстрое восстановление и быстрые ноги.

Мы придерживались этого курса, омолодили команду.

Надеюсь, что глубина состава позволит нам сохранять свежесть на протяжении всего сезона, – сказал генеральный менеджер « » .