Вайсфельд об «Авангарде»: «На бумаге состав чуть выше среднего. Если бы Курьянов пришел пораньше, все могло сложиться по-другому»

Леонид Вайсфельд считает, что уровень состава «Авангарда» чуть выше среднего.

«Невозможно оценивать работу сейчас, ему нужно отработать хотя бы сезон. Каждый новый сотрудник должен пройти годовой цикл в клубе. Тогда он будет понимать, где находится, как действовать. Пока не вижу грубых ошибок со стороны Курьянова.

Состав зависит не только от него, он во многом стал заложником той ситуации, которая сложилась в « ».

Если бы он пришел месяца на два пораньше, все могло сложиться по-другому. На бумаге состав «ястребов» сейчас чуть выше среднего», – сказал бывший генменеджер клубов .