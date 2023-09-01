Вайсфельд об «Авангарде»: «На бумаге состав чуть выше среднего. Если бы Курьянов пришел пораньше, все могло сложиться по-другому»

Теги Авангард Антон Курьянов Леонид Вайсфельд КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Леонид Вайсфельд считает, что уровень состава «Авангарда» чуть выше среднего.

«Невозможно оценивать работу Курьянова сейчас, ему нужно отработать хотя бы сезон. Каждый новый сотрудник должен пройти годовой цикл в клубе. Тогда он будет понимать, где находится, как действовать. Пока не вижу грубых ошибок со стороны Курьянова.

Состав зависит не только от него, он во многом стал заложником той ситуации, которая сложилась в «Авангарде».

Если бы он пришел месяца на два пораньше, все могло сложиться по-другому. На бумаге состав «ястребов» сейчас чуть выше среднего», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ

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7 комментариев

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Алексей Тарлыков
Курьянов для начала вполне хорошо отработал
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Антон Фёдоров
состав из тех парней, кто хотел остаться или играть в Омске.
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The next One
Главная проблема Авангарда не в составе а в тренеском штабе которому не хватит квалификации что бы выжать максимум из эти хоккеистов, так молодёжь при нем не будет прогрессировать.
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Антон Фёдоров
а, вообще хватит сопли жевать... сезон покажет, есть фавориты. но, наш клуб на этапе становления, главное по меньше скандалов и грязи. ждём сезон и болеем за ястребов!!! Авангард вперёд!!!!
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KaizerSoze
Ответ Антон Фёдоров
состав из тех парней, кто хотел остаться или играть в Омске.
На мой субъективный взгляд, состав только у трех клубов лучше (ЦСКА, СКА, Ак барс) и то с ними можно играть. Посмотрим, конечно, мой прогноз полуфинал (и возможно проход в финал)
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