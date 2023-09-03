Задина о переходе в «Сан-Хосе»: «Уже чувствую себя по-другому. В «Детройте» все шло не так, я получал травмы в каждом сезоне»

Теги травмы Детройт Сан-Хосе НХЛ Дэвид Куинн Филип Задина Хоккей

Филип Задина надеется перезапустить карьеру в «Сан-Хосе».

6-й номер драфта НХЛ-2018 подписал с «Шаркс» контракт на год и 1,1 миллиона долларов. 

Ранее «Детройт» расторг контракт с чешским форвардом. В минувшем сезоне он набрал 7 (3+4) очков в 30 играх регулярного чемпионата НХЛ. 

Всего он провел в лиге 190 матчей и набрал 68 (28+40) баллов. 

«Я уже чувствую себя по-другому, хотя еще не в команде. Посмотрим, что будет дальше. Я воодушевлен предстоящим сезоном, борьбой за место в составе.

Дэвид Куинн сказал, что если я буду усердно работать и заслужу это место, то получу шанс, которого у меня в лиге еще не бывало. Я очень этому рад. Мне просто нужно оставаться здоровым, и тогда все получится. Верю, что я хороший игрок. 

В «Детройте» все шло не так, как хотелось бы мне и клубу. Я получал травмы в каждом сезоне. Одно накладывалось на другое, и прошлый сезон был худшим из всех. Не знаю, каким был бы следующий сезон, если бы я там остался», – сказал Задина

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1 комментарий

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Maxim Shumov
Больше нет разговоров про ведро шайб в ворота каждой команды))
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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