Задина о переходе в «Сан-Хосе»: «Уже чувствую себя по-другому. В «Детройте» все шло не так, я получал травмы в каждом сезоне»

Филип Задина надеется перезапустить карьеру в «Сан-Хосе».

6-й номер драфта НХЛ-2018 подписал с «Шаркс» контракт на год и 1,1 миллиона долларов.

Ранее « » расторг контракт с чешским форвардом. В минувшем сезоне он набрал 7 (3+4) очков в 30 играх регулярного чемпионата НХЛ.

Всего он провел в лиге 190 матчей и набрал 68 (28+40) баллов.

«Я уже чувствую себя по-другому, хотя еще не в команде. Посмотрим, что будет дальше. Я воодушевлен предстоящим сезоном, борьбой за место в составе.

сказал, что если я буду усердно работать и заслужу это место, то получу шанс, которого у меня в лиге еще не бывало. Я очень этому рад. Мне просто нужно оставаться здоровым, и тогда все получится. Верю, что я хороший игрок.

В «Детройте» все шло не так, как хотелось бы мне и клубу. Я получал травмы в каждом сезоне. Одно накладывалось на другое, и прошлый сезон был худшим из всех. Не знаю, каким был бы следующий сезон, если бы я там остался», – сказал .