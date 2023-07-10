Экс-форвард «Детройта» Задина подписал однолетний контракт с «Сан-Хосе» на 1,1 млн долларов

Филип Задина стал игроком «Сан-Хосе» после ухода из «Детройта».

23-летний нападающий подписал договор с калифорнийским клубом на один год.

Зарплата чешского хоккеиста составит 1,1 миллиона долларов.

получил статус свободного агента после того, как контракт игрока и «Детройта» был расторгнут по обоюдному согласию сторон. У игрока оставалось два года соглашения с кэпхитом 1,82 миллиона долларов.

Нападающий набрал 7 (3+4) очков в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

В общей сложности Задина записал на свой счет 68 (28+40) баллов в 190 играх в лиге.

« » выбрал хоккеиста под общим шестым номером на драфте НХЛ-2018.