Экс-форвард «Детройта» Задина подписал однолетний контракт с «Сан-Хосе» на 1,1 млн долларов

Теги переходы Детройт Сан-Хосе НХЛ Филип Задина Хоккей

Филип Задина стал игроком «Сан-Хосе» после ухода из «Детройта».

23-летний нападающий подписал договор с калифорнийским клубом на один год.

Зарплата чешского хоккеиста составит 1,1 миллиона долларов.

Филип Задина получил статус свободного агента после того, как контракт игрока и «Детройта» был расторгнут по обоюдному согласию сторон. У игрока оставалось два года соглашения с кэпхитом 1,82 миллиона долларов.

Нападающий набрал 7 (3+4) очков в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

В общей сложности Задина записал на свой счет 68 (28+40) баллов в 190 играх в лиге.

«Детройт» выбрал хоккеиста под общим шестым номером на драфте НХЛ-2018.

5 комментариев

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samus13
на состав Шаркс без слез не взглянуть, пахнет перестройкой лет на 5+
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T0ughguy
Ответ saa1910mail@gmail.com
нормальный состав. опыт и молодость. убрать Влашика, + нормального воротчика + пару дефов. Эклунд и Бюстэдт через пару сезонов будут зажигать.
Про нормального воротчика говорят с момента ухода Набокова, а воз и ныне там. Убери Барабанова, Карлсона и Гертла и будет ахл.
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Crenk
На место Свечи взяли
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Red.Wings
Ответ samus13
на состав Шаркс без слез не взглянуть, пахнет перестройкой лет на 5+
перестройки и длятся всегда 5-7 лет. смотреть Чикаго и Питтсбург.
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