«Куньлунь» подписал канадского защитника Оттенбрайта. У него 179 игр в АХЛ и 169 минут штрафа

«Куньлунь» подписал канадского защитника Тернера Оттенбрайта.

Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на год.

В минувшем сезоне Оттенбрайт провел 57 матчей в регулярном чемпионате за « », набрав 12 (4+8) очков при полезности «+13» и 59 минутах штрафа.

Всего в этой лиге у него 179 матчей и 39 (10+29) очков при 169 минутах штрафа. В ECHL – 98 игр и 42 (14+28) балла при 138 минутах штрафа.