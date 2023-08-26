Мартемьянов о Бобкове: «У Игоря разрыв мениска. Он был прооперирован, готовится по индивидуальному плану»

Теги Амур травмы КХЛ Игорь Бобков Андрей Мартемьянов Чемпионат.com Хоккей

Андрей Мартемьянов сообщил, что вратарь Игорь Бобков перенес операцию на мениске.

«Бобков не сыграл ни одного матча за всю предсезонку? К сожалению, Игорь получил травму – разрыв мениска. Он был прооперирован и сейчас выходит на лед и готовится по индивидуальному плану.

Что он мог делать – это верхний плечевой пояс – там он и не прекращал работу. Он профессионал и все время занимался, держа себя в тонусе. Мы ждем с нетерпением его возвращения.

Вратарь – это тонкая позиция, и форсировать его восстановление я бы не рекомендовал. Идет постепенное восстановление, чтобы он полностью был готов», – сказал главный тренер «Амура» Мартемьянов.

Напомним, Бобков перешел в «Амур» из «Автомобилиста» в мае.

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