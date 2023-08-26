Мартемьянов о Бобкове: «У Игоря разрыв мениска. Он был прооперирован, готовится по индивидуальному плану»

Андрей Мартемьянов сообщил, что вратарь Игорь Бобков перенес операцию на мениске.

«Бобков не сыграл ни одного матча за всю предсезонку? К сожалению, Игорь получил травму – разрыв мениска. Он был прооперирован и сейчас выходит на лед и готовится по индивидуальному плану.

Что он мог делать – это верхний плечевой пояс – там он и не прекращал работу. Он профессионал и все время занимался, держа себя в тонусе. Мы ждем с нетерпением его возвращения.

Вратарь – это тонкая позиция, и форсировать его восстановление я бы не рекомендовал. Идет постепенное восстановление, чтобы он полностью был готов», – сказал главный тренер « » .

Напомним, Бобков перешел в «Амур» из «Автомобилиста» в мае.