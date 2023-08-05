Андрей Коваленко: «На тесте Купера всегда был худшим, на штанге – лучшим. Но хоккей – другой вид спорта»

Андрей Коваленко рассказал о своем отношении к тесту Купера в тренировочном процессе.

– Много споров вокруг теста Купера. Нужен ли он в хоккее?

– На тесте Купера всегда был худшим. Еще с тех пор, когда в 14 лет был приглашен в «Торпедо» на сбор у Горьковского моря. Зато лучшим всегда был на штанге.

Вспоминаю, как в начале века в « » пришел и дал два теста Купера – в первый день сборов и в последний. По разнице показателей финн, видимо, хотел судить о том, кто и как провел предсезонку.

Честно скажу, в команде многие восприняли это с напряжением, как формальность. Особенно ветераны. Тест Купера и хоккей – разные виды спорта. Хотя, может быть, для молодых хоккеистов такие тесты информативны, они дают какую-то общефункциональную информацию, определяют потенциал. Так что единого рецепта нет.

Я не тренер. Но мне кажется, что нужно брать все лучшее из советской и североамериканской систем подготовки. Думаю, идет в этом направлении, – сказал олимпийский чемпион.