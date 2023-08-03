Дубас назначен генменеджером «Питтсбурга». Он останется президентом по хоккейным операциям
Кайл Дубас стал генеральным менеджером «Питтсбурга».
Это вторая должность 37-летнего функционера в клубе, поскольку он также является президентом «Пингвинс» по хоккейным операциям.
Изначально в июне Кайл Дубас пришел на этот пост в «Питтсбург» из «Торонто», в котором работал генменеджером на протяжении пяти предыдущих сезонов.
Тогда Дубас начал выполнять обязанности генерального менеджера, пока происходил поиск других кандидатов на эту должность.
Сейчас Кайл полноценно занял пост генерального менеджера «Питтсбурга».
В прошлом сезоне команда не вышла в плей-офф Кубка Стэнли, после чего было объявлено об увольнении Рона Хекстолла с поста генерального менеджера.
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