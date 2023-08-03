Дубас назначен генменеджером «Питтсбурга». Он останется президентом по хоккейным операциям

Кайл Дубас стал генеральным менеджером «Питтсбурга».

Это вторая должность 37-летнего функционера в клубе, поскольку он также является президентом «Пингвинс» по хоккейным операциям.

Изначально в июне Кайл Дубас пришел на этот пост в «Питтсбург» из « », в котором работал генменеджером на протяжении пяти предыдущих сезонов.

Тогда Дубас начал выполнять обязанности генерального менеджера, пока происходил поиск других кандидатов на эту должность.

Сейчас Кайл полноценно занял пост генерального менеджера « ».

В прошлом сезоне команда не вышла в плей-офф Кубка Стэнли, после чего было объявлено об увольнении Рона Хекстолла с поста генерального менеджера.