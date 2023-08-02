Судья Лерке о женщинах-арбитрах в мужском хоккее: «Это создаст более равноправную среду и сможет уменьшить количество нецензурных слов на поле»

Теги судьи женский хоккей КХЛ МХЛ Женская хоккейная лига Хоккей

Александр Лерке оценил возможность появления женщин-арбитров в мужском хоккее.

– Алексей Анисимов говорил, что в будущем в МХЛ могут работать женщины-судьи. Как вы к этому относитесь?

– С точки зрения работы для нас, парней, это новая конкуренция, а нам бы со своей справиться (смеется).

А если без шуток, в целом это позволит создать более равноправную игровую среду.

Женщины уже успешно работают судьями во многих других видах спорта.

Кроме того, появление женщин-арбитров в мужских матчах сможет уменьшить количество нецензурных слов на поле, что тоже является немаловажным пунктом, – сказал хоккейный арбитр Александр Лерке.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
И в чём же проблема нецензурщины на поле? Эмоциональная игра, не встречного на улице же поливают
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Идëт игра. На площадке женская бригада арбитров. Разговоры хоккеистов -
"Что же вы, уважаемый, меня клюшкой по рëбрам отоварили?
" Тысяча извинений, больше не повторится"
"Благодарю, будем и дальше любить друг друга"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Начинается драка 5ка на 5ку, и что эти курицы будут делать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А без шуток: при спорных ситуациях на эмоциях будут орать не "ты чё п....с", а "ты чё бл., су.."?
А на выбрасывании будут клюшечками не дёргать, чтоб маникюр не повредить?
А если замес какой серьёзный?
Бред.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Strannix
Начинается драка 5ка на 5ку, и что эти курицы будут делать?
Материться!)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий