Судья Лерке о женщинах-арбитрах в мужском хоккее: «Это создаст более равноправную среду и сможет уменьшить количество нецензурных слов на поле»
Александр Лерке оценил возможность появления женщин-арбитров в мужском хоккее.
– Алексей Анисимов говорил, что в будущем в МХЛ могут работать женщины-судьи. Как вы к этому относитесь?
– С точки зрения работы для нас, парней, это новая конкуренция, а нам бы со своей справиться (смеется).
А если без шуток, в целом это позволит создать более равноправную игровую среду.
Женщины уже успешно работают судьями во многих других видах спорта.
Кроме того, появление женщин-арбитров в мужских матчах сможет уменьшить количество нецензурных слов на поле, что тоже является немаловажным пунктом, – сказал хоккейный арбитр Александр Лерке.
"Что же вы, уважаемый, меня клюшкой по рëбрам отоварили?
" Тысяча извинений, больше не повторится"
"Благодарю, будем и дальше любить друг друга"
А на выбрасывании будут клюшечками не дёргать, чтоб маникюр не повредить?
А если замес какой серьёзный?
Бред.