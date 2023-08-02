Судья Лерке о женщинах-арбитрах в мужском хоккее: «Это создаст более равноправную среду и сможет уменьшить количество нецензурных слов на поле»

Александр Лерке оценил возможность появления женщин-арбитров в мужском хоккее.

– Алексей Анисимов говорил, что в будущем в МХЛ могут работать женщины-судьи. Как вы к этому относитесь?

– С точки зрения работы для нас, парней, это новая конкуренция, а нам бы со своей справиться (смеется).

А если без шуток, в целом это позволит создать более равноправную игровую среду.

Женщины уже успешно работают судьями во многих других видах спорта.

Кроме того, появление женщин-арбитров в мужских матчах сможет уменьшить количество нецензурных слов на поле, что тоже является немаловажным пунктом, – сказал хоккейный арбитр Александр Лерке.