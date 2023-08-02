Бадюков о «Сочи»: «Задача-минимум – попасть в плей-офф. Хотим создать команду, способную проходить первый раунд»
Алексей Бадюков назвал задачу «Сочи» в предстоящем сезоне КХЛ.
– Какие задачи стоят перед «Сочи» в новом сезоне КХЛ?
– Первая задача-минимум – попасть в плей-офф. Но мы не хотим ограничиться только этим.
Хотим создать команду, способную проходить первый раунд.
Любой игрок вам скажет: первый раунд в плей-офф – самый тяжелый. А дальше уже команда может серьезно пошуметь.
Примеры такие в КХЛ были. Будем двигаться поступательно, – сказал заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков.
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