Бадюков о «Сочи»: «Задача-минимум – попасть в плей-офф. Хотим создать команду, способную проходить первый раунд»

Теги Алексей Бадюков КХЛ Сочи Хоккей

Алексей Бадюков назвал задачу «Сочи» в предстоящем сезоне КХЛ.

– Какие задачи стоят перед «Сочи» в новом сезоне КХЛ?

– Первая задача-минимум – попасть в плей-офф. Но мы не хотим ограничиться только этим.

Хотим создать команду, способную проходить первый раунд.

Любой игрок вам скажет: первый раунд в плей-офф – самый тяжелый. А дальше уже команда может серьезно пошуметь.

Примеры такие в КХЛ были. Будем двигаться поступательно, – сказал заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
какое ещё создание команды ? Более менее игроки раскроются и сразу же в Питер поедут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий