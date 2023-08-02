Бадюков о «Сочи»: «Задача-минимум – попасть в плей-офф. Хотим создать команду, способную проходить первый раунд»

Алексей Бадюков назвал задачу «Сочи» в предстоящем сезоне КХЛ.

– Какие задачи стоят перед «Сочи» в новом сезоне ?

– Первая задача-минимум – попасть в плей-офф. Но мы не хотим ограничиться только этим.

Хотим создать команду, способную проходить первый раунд.

Любой игрок вам скажет: первый раунд в плей-офф – самый тяжелый. А дальше уже команда может серьезно пошуметь.

Примеры такие в КХЛ были. Будем двигаться поступательно, – сказал заместитель генерального директора « » по хоккейным операциям .