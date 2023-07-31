Баль подписал 2-летний контракт с «Нью-Джерси» с зарплатой 1,05 млн долларов в год. Защитник набрал 8 очков в прошлом сезоне
«Нью-Джерси» и Кевин Баль договорились о новом контракте.
23-летний защитник продлил соглашение с «Дэвилс» на два года.
Средняя зарплата канадского хоккеиста составит 1,050 миллиона долларов.
По предыдущему договору кэпхит игрока составлял 795 тысяч долларов.
Кевин Баль набрал 8 (2+6) очков при полезности «плюс 4» в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне. В плей-офф провел 11 игр и отметился одной результативной передачей.
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