Макдона об О′Райлли в «Нэшвилле»: «Его послужной список говорит сам за себя. Я слышал о нем только хорошее»

Теги Нэшвилл НХЛ Райан Макдона Райан О′Райлли Хоккей

Райан Макдона высказался о переходе Райана О′Райлли в «Нэшвилл».

«Его послужной список, его резюме говорят сами за себя. Я слышал о нем только хорошее.

Я с нетерпением жду возможности познакомиться с ним и его семьей и, что более важно, взять все, что мы наработали за нашу карьеру, и применить это на льду, чтобы помочь этой группе продвинуться как можно дальше», – сказал защитник «Нэшвилла».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий