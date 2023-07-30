Макдона об О′Райлли в «Нэшвилле»: «Его послужной список говорит сам за себя. Я слышал о нем только хорошее»

Райан Макдона высказался о переходе Райана О′Райлли в «Нэшвилл».

«Его послужной список, его резюме говорят сами за себя. Я слышал о нем только хорошее.

Я с нетерпением жду возможности познакомиться с ним и его семьей и, что более важно, взять все, что мы наработали за нашу карьеру, и применить это на льду, чтобы помочь этой группе продвинуться как можно дальше», – сказал защитник « ».