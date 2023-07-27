Сопин о подписании Путиным указа о гражданстве РФ для Менелла: «Теперь Бреннану нужно получить паспорт и пройти процедуру смены спортивного гражданства»

Спортивный директор «Динамо» высказался о получении Бреннаном Менеллом гражданства РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника « ».

«Мы, безусловно, счастливы и рады, что так все получилось. Теперь Бреннану необходимо получить паспорт гражданина РФ, а также пройти процедуру смены спортивного гражданства.

Так как он не заигран за сборную США ни на одном из возрастных уровней, то, думаю, до начала сезона эти технические моменты мы успеем решить», – сказал .