Сопин о подписании Путиным указа о гражданстве РФ для Менелла: «Теперь Бреннану нужно получить паспорт и пройти процедуру смены спортивного гражданства»
Спортивный директор «Динамо» высказался о получении Бреннаном Менеллом гражданства РФ.
Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо».
«Мы, безусловно, счастливы и рады, что так все получилось. Теперь Бреннану необходимо получить паспорт гражданина РФ, а также пройти процедуру смены спортивного гражданства.
Так как он не заигран за сборную США ни на одном из возрастных уровней, то, думаю, до начала сезона КХЛ эти технические моменты мы успеем решить», – сказал Алексей Сопин.
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