Сопин о подписании Путиным указа о гражданстве РФ для Менелла: «Теперь Бреннану нужно получить паспорт и пройти процедуру смены спортивного гражданства»

Теги Алексей Сопин Сборная США по хоккею КХЛ Динамо Политика натурализация Бреннан Менелл Хоккей

Спортивный директор «Динамо» высказался о получении Бреннаном Менеллом гражданства РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо».

«Мы, безусловно, счастливы и рады, что так все получилось. Теперь Бреннану необходимо получить паспорт гражданина РФ, а также пройти процедуру смены спортивного гражданства.

Так как он не заигран за сборную США ни на одном из возрастных уровней, то, думаю, до начала сезона КХЛ эти технические моменты мы успеем решить», – сказал Алексей Сопин.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
s_h_a_m_a_n
Усиление для сборной перед суперсерией с Африкой!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий