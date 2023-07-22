Ротенберг сообщил о расторжении контракта с Рукавишниковым: «Рома показывал себя настоящим мужчиной и профессионалом. Сегодня наши дороги расходятся»

Теги СКА переходы КХЛ Роман Рукавишников Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг сообщил, что СКА и Роман Рукавишников расторгают контракт.

«Сегодня СКА и Роман Рукавишников договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. 

Роман много лет провел в нашем клубе, поучаствовал в обоих чемпионских сезонах в 2015 и 2017 годах, внес вклад в завоевание Кубка Континента в 2023 году. Мы многое прошли вместе и всегда Рома показывал себя настоящим мужчиной и большим профессионалом.

Сегодня наши дороги расходятся – такова уж хоккейная жизнь. Тем не менее, мы расстаемся друзьями. Я от всей души желаю Роману успехов на льду и за его пределами!» – сказал главный тренер СКА.

В прошедшем сезоне Рукавишников провел 18 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «плюс 4». В плей-офф игрок сыграл 9 игр и записал на свой счет 2 (1+1) балла при полезности «минус 1».

Контракт хоккеиста со СКА был рассчитан до 30 апреля 2026 года.

1 комментарий

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Михаил Гаврилин
Почему я не удивлен)Ну, вообще-то все по делу и в канве той политики , что ведет СКА
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