Ротенберг сообщил о расторжении контракта с Рукавишниковым: «Рома показывал себя настоящим мужчиной и профессионалом. Сегодня наши дороги расходятся»

Роман Ротенберг сообщил, что СКА и Роман Рукавишников расторгают контракт.

«Сегодня СКА и Роман Рукавишников договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Роман много лет провел в нашем клубе, поучаствовал в обоих чемпионских сезонах в 2015 и 2017 годах, внес вклад в завоевание Кубка Континента в 2023 году. Мы многое прошли вместе и всегда Рома показывал себя настоящим мужчиной и большим профессионалом.

Сегодня наши дороги расходятся – такова уж хоккейная жизнь. Тем не менее, мы расстаемся друзьями. Я от всей души желаю Роману успехов на льду и за его пределами!» – сказал главный тренер СКА.

В прошедшем сезоне провел 18 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «плюс 4». В плей-офф игрок сыграл 9 игр и записал на свой счет 2 (1+1) балла при полезности «минус 1».

Контракт хоккеиста со был рассчитан до 30 апреля 2026 года.