Мингачев об отпуске: «Впервые сходил на тренировки по боксу. Понравилось, уже понимаю, что бить – это далеко не все»

Тахир Мингачев рассказал о посещении тренировок по боксу летом.

– Как отдохнул за время отпуска?

– Время провел хорошо, съездили с женой отдохнуть в Абу-Даби. С нами еще были Максим Соркин и его девушка, также Матвей Гуськов с девушкой. Хорошо отдохнули, насытились эмоциями.

– Нашел ли за лето новые увлечения, хобби?

– Совсем новых хобби – нет, но впервые сходил на тренировки по боксу. Скажу, что понравилось, появилось примерное понимание. Конечно, раньше казалось, что в боксе нужно только бить. После нескольких тренировок понимаю, что это далеко не все. Требуется множество различных навыков. Наверное, буду этому компоненту уделять время свободное от хоккея.

– Визит с Кубком Гагарина в Самару получился интересным. Расскажи чуть подробнее как все было?

– Да, с кубком съездил в Самару. В целом все было, как и прошлым летом. В прошлый раз у меня был один день, а сейчас – два. В первый день был с кубком на встрече у Губернатора региона, далее накрыл стол, позвал близких друзей, тренеров. Хорошо провели время, все сделали фотографии. В Самаре спрашивали: «Когда привезешь Кубок Гагарина?». Вот, привез и все получилось отлично, уделил время всем.

– Поделись впечатлениями от VK Fest? Там было много ребят из команды.

– Получилось прикольно, увидели многих звезд. Образы, как одеты артисты – это восторг. Все очень ярко выделяются, было интересно на это посмотреть, – сказал форвард .