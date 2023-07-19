Экс-вратарь «Торонто» Спаркс перешел в фарм «Питтсбурга». Он был в сфере интересов «Авангарда»

Теги Авангард переходы Питтсбург АХЛ КХЛ Уилкс-Бэрри Гаррет Спаркс Хоккей

Экс-вратарь «Торонто» Гаррет Спаркс перешел в фарм «Питтсбурга».

30-летний американец подписал контракт с «Уилкс-Бэрри» на год. 

В его активе 40 матчей в НХЛ (в основном – за «Лифс»). В сезоне-2017/18 Спаркс был признан лучшим вратарем АХЛ, всего в лиге у него 178 игр.

В прошлом сезоне он провел только 3 матча в АХЛ за «Спрингфилд». Также выступал в ECHL за «Орландо» (14 игр). 

Сообщалось, что Спаркс входил в сферу интересов «Авангарда». 

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1 комментарий

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VintDV
Усиление?!!!:))))
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