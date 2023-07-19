Экс-вратарь «Торонто» Спаркс перешел в фарм «Питтсбурга». Он был в сфере интересов «Авангарда»

Экс-вратарь «Торонто» Гаррет Спаркс перешел в фарм «Питтсбурга».

30-летний американец подписал контракт с « » на год.

В его активе 40 матчей в НХЛ (в основном – за «Лифс»). В сезоне-2017/18 был признан лучшим вратарем АХЛ, всего в лиге у него 178 игр.

В прошлом сезоне он провел только 3 матча в за «Спрингфилд». Также выступал в ECHL за «Орландо» (14 игр).

Сообщалось, что Спаркс входил в сферу интересов « ».