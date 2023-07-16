Кадри о переменах в «Калгари»: «Я 10 лет играл за «Торонто», так что не обращаю внимания. Это не проблема, начнем с чистого листа»

Назем Кадри сказал, что после 10 лет в «Торонто» его уже не беспокоят перемены в «Калгари».

После невыхода в плей-офф в прошлом сезоне клуб уволил генерального менеджера Брэда Треливинга и главного тренера Дэррила Саттера.

Их сменили Крэйг Конрой и Райан Хаска. При этом ряд игроков заявили о своем желании покинуть «Флэймс», форвард Тайлер Тоффоли был обменян в «Нью-Джерси».

«Я 10 лет играл за « », так что не обращаю внимания. Это не проблема. Я смотрю на прошлый сезон и думаю о тех моментах в игре, которые необходимо улучшить. Вот моя мотивация в течение лета.

Я не думаю, что все эти события станут проблемой для кого-то из нас. Мы просто начнем с чистого листа.

Я верю в нашего нового тренера. Мы уже несколько раз разговаривали. Мне нравится его подход. Считаю, что это умный парень. У него есть опыт, он знаком с командой и в курсе ситуации.

Защита приносит титулы, но современный хоккей является атакующим, и к этому надо адаптироваться. Думаю, что он будет проявлять творческий подход», – сказал форвард.