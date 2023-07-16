Кадри о переменах в «Калгари»: «Я 10 лет играл за «Торонто», так что не обращаю внимания. Это не проблема, начнем с чистого листа»

Теги Торонто Калгари НХЛ Назем Кадри Райан Хаска Хоккей

Назем Кадри сказал, что после 10 лет в «Торонто» его уже не беспокоят перемены в «Калгари».

После невыхода в плей-офф в прошлом сезоне клуб уволил генерального менеджера Брэда Треливинга и главного тренера Дэррила Саттера. 

Их сменили Крэйг Конрой и Райан Хаска. При этом ряд игроков заявили о своем желании покинуть «Флэймс», форвард Тайлер Тоффоли был обменян в «Нью-Джерси». 

«Я 10 лет играл за «Торонто», так что не обращаю внимания. Это не проблема. Я смотрю на прошлый сезон и думаю о тех моментах в игре, которые необходимо улучшить. Вот моя мотивация в течение лета. 

Я не думаю, что все эти события станут проблемой для кого-то из нас. Мы просто начнем с чистого листа. 

Я верю в нашего нового тренера. Мы уже несколько раз разговаривали. Мне нравится его подход. Считаю, что это умный парень. У него есть опыт, он знаком с командой и в курсе ситуации.

Защита приносит титулы, но современный хоккей является атакующим, и к этому надо адаптироваться. Думаю, что он будет проявлять творческий подход», – сказал форвард. 

3 комментария

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Джон Мщузавсех
Отличный канадский парень, отличная канадская команда. Странно, что юго-западные фоннады ридной канадщины ни разу не возмутились тем, что Кадри мигрант и не пора бы ему на родину.
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Booligan
Ответ Джон Мщузавсех
Отличный канадский парень, отличная канадская команда. Странно, что юго-западные фоннады ридной канадщины ни разу не возмутились тем, что Кадри мигрант и не пора бы ему на родину.
Ну отличным парнем я бы его побоялся назвать. Он гопник из Торонто, один из 1000, кто выбился. Команда безусловно приготовилась нырять,чудес не бывает,свой шанс на чашку они упустили в прошлом сезоне ещё без Кадри
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HALIF
Ответ Booligan
Ну отличным парнем я бы его побоялся назвать. Он гопник из Торонто, один из 1000, кто выбился. Команда безусловно приготовилась нырять,чудес не бывает,свой шанс на чашку они упустили в прошлом сезоне ещё без Кадри
Он из Лондона, и почему вы решили, что он гопник?
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