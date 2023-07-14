«Спартак» назначил Кутейкина тренером по развитию игроков. Экс-защитник провел 443 матча в КХЛ

Андрей Кутейкин вошел в тренерский состав «Спартака».

38-летний экс-защитник назначен тренером красно-белых по развитию хоккеистов.

провел три сезона в за « ». Он выступал за команду с 2018 по 2021 год.

Всего в лиге Кутейкин провел 443 матча в регулярных чемпионатах и набрал 165 (58+107) баллов за результативность.

В плей-офф хоккеист сыграл 68 игр и отметился 18 (8+10) очками.