«Спартак» назначил Кутейкина тренером по развитию игроков. Экс-защитник провел 443 матча в КХЛ

Теги Спартак Андрей Кутейкин КХЛ Хоккей

Андрей Кутейкин вошел в тренерский состав «Спартака».

38-летний экс-защитник назначен тренером красно-белых по развитию хоккеистов.

Андрей Кутейкин провел три сезона в КХЛ за «Спартак». Он выступал за команду с 2018 по 2021 год.

Всего в лиге Кутейкин провел 443 матча в регулярных чемпионатах и набрал 165 (58+107) баллов за результативность.

В плей-офф хоккеист сыграл 68 игр и отметился 18 (8+10) очками.

3 комментария

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rusbash14
Удачи Кутинатору. Были ведь и у нас игроки на которых хотелось ходить, да видимо при Хабирове-Баширове мы так и останемся пенсионным фондом.
+1
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Олег
Кутя Кутя кутёйка...😆😆😆😆☝
0
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