«Спартак» назначил Кутейкина тренером по развитию игроков. Экс-защитник провел 443 матча в КХЛ
Андрей Кутейкин вошел в тренерский состав «Спартака».
38-летний экс-защитник назначен тренером красно-белых по развитию хоккеистов.
Андрей Кутейкин провел три сезона в КХЛ за «Спартак». Он выступал за команду с 2018 по 2021 год.
Всего в лиге Кутейкин провел 443 матча в регулярных чемпионатах и набрал 165 (58+107) баллов за результативность.
В плей-офф хоккеист сыграл 68 игр и отметился 18 (8+10) очками.
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