Тренер фарма «Айлендерс» Брент Томпсон вошел в штаб «Анахайма». Он отец Тейджа из «Баффало»

Тренер фарма «Айлендерс» Брент Томпсон вошел в штаб «Анахайма».

52-летний специалист станет помощником . Он возглавлял клуб АХЛ «Бриджпорт» в течение 9 сезонов.

В 2011 году Томпсон выиграл Кубок Келли с «Аляской» из ECHL. В сезонах-2012/13 и 2013/14 входил в штаб « ».

Его старший сын Тейдж сейчас выступает за «Баффало», младший Тайс – в системе «Нью-Джерси».

60-летний Кронин возглавил «Дакс» в июне. Для него это будет первый опыт работы в .