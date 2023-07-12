Тренер фарма «Айлендерс» Брент Томпсон вошел в штаб «Анахайма». Он отец Тейджа из «Баффало»
Тренер фарма «Айлендерс» Брент Томпсон вошел в штаб «Анахайма».
52-летний специалист станет помощником Грега Кронина. Он возглавлял клуб АХЛ «Бриджпорт» в течение 9 сезонов.
В 2011 году Томпсон выиграл Кубок Келли с «Аляской» из ECHL. В сезонах-2012/13 и 2013/14 входил в штаб «Айлендерс».
Его старший сын Тейдж сейчас выступает за «Баффало», младший Тайс – в системе «Нью-Джерси».
60-летний Кронин возглавил «Дакс» в июне. Для него это будет первый опыт работы в НХЛ.
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