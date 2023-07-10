Костин о Макдэвиде: «Назвал бы его самым заботливым. Однажды пиджак порвался, Коннор сказал, куда обратиться»

Клим Костин назвал Коннора Макдэвида самым заботливым партнером по команде.

– Расскажи о первом дне в «Ойлерс».

– Это был выезд в Каролину. Мы зашли на арену, а там гостевые раздевалки ужасные – очень мало места, плохой душ.

Все ребята вместе с тренерами подходили, знакомились, спрашивали, как дела – обычная североамериканская фишка. Улыбчивые, приветливые.

Коннор [Макдэвид] подошел одним из первых, сказал чувствовать как дома и если что нужно – обращаться за помощью, не стесняться.

– Его можно назвать одним из самых дружелюбных?

– Я бы назвал его самым заботливым.

– В итоге обращался к нему за помощью?

– Да. Однажды порвался один из любимых пиджаков и я не знал, где можно его зашить. Коннор сказал, куда обратиться.

– Костюмы перед каждой игрой – как тебе такое правило?

– Это очень неудобно. Я не умею завязывать галстук. Сколько видео на ютубе пересмотрел – не получалось.

Пока наденешь его – минут двадцать уходит, пять минут до арены, и раздеваешься столько же. То же самое и после игры, но красота требует жертв, – сказал Клим Костин в интервью Sports.ru.

В прошлом сезоне Костин играл за «Эдмонтон». В текущем межсезонье хоккеист перешел в «Детройт».

«Человек без веры в Бога – опасный». Интервью Клима Костина – в НХЛ о нем заботился даже Макдэвид