Костин о Макдэвиде: «Назвал бы его самым заботливым. Однажды пиджак порвался, Коннор сказал, куда обратиться»

Теги Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Клим Костин Хоккей

Клим Костин назвал Коннора Макдэвида самым заботливым партнером по команде.

– Расскажи о первом дне в «Ойлерс».

– Это был выезд в Каролину. Мы зашли на арену, а там гостевые раздевалки ужасные – очень мало места, плохой душ. 

Все ребята вместе с тренерами подходили, знакомились, спрашивали, как дела – обычная североамериканская фишка. Улыбчивые, приветливые. 

Коннор [Макдэвид] подошел одним из первых, сказал чувствовать как дома и если что нужно – обращаться за помощью, не стесняться.

– Его можно назвать одним из самых дружелюбных?

– Я бы назвал его самым заботливым. 

– В итоге обращался к нему за помощью?

– Да. Однажды порвался один из любимых пиджаков и я не знал, где можно его зашить. Коннор сказал, куда обратиться. 

– Костюмы перед каждой игрой – как тебе такое правило?

– Это очень неудобно. Я не умею завязывать галстук. Сколько видео на ютубе пересмотрел – не получалось.

Пока наденешь его  – минут двадцать уходит, пять минут до арены, и раздеваешься столько же. То же самое и после игры, но красота требует жертв, – сказал Клим Костин в интервью Sports.ru.

В прошлом сезоне Костин играл за «Эдмонтон». В текущем межсезонье хоккеист перешел в «Детройт».

«Человек без веры в Бога – опасный». Интервью Клима Костина – в НХЛ о нем заботился даже Макдэвид

2 комментария

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Mephi027
Опять Костин на зарплату жалуется!

Не мог с зарплатой 750к баксов (пусть пополам, минус налоги) пойти купить новый пиджак.
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Mephi027
Про галстук. Я был уверен, что все в школе научились это делать.

Клим, смотри. Самый простой узел так и называется - простой. Две петли друг за другом и потом через шею вниз просовываешь.

Если ты читаешь комментарии - положи смартфон с картинкой как завязывать галстук простым узлом на кровать и положи галстук рядом, получится с первого раза.

Потренируешься полчаса и никогда больше не забудешь.
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