Костин о Макдэвиде: «Назвал бы его самым заботливым. Однажды пиджак порвался, Коннор сказал, куда обратиться»
Клим Костин назвал Коннора Макдэвида самым заботливым партнером по команде.
– Расскажи о первом дне в «Ойлерс».
– Это был выезд в Каролину. Мы зашли на арену, а там гостевые раздевалки ужасные – очень мало места, плохой душ.
Все ребята вместе с тренерами подходили, знакомились, спрашивали, как дела – обычная североамериканская фишка. Улыбчивые, приветливые.
Коннор [Макдэвид] подошел одним из первых, сказал чувствовать как дома и если что нужно – обращаться за помощью, не стесняться.
– Его можно назвать одним из самых дружелюбных?
– Я бы назвал его самым заботливым.
– В итоге обращался к нему за помощью?
– Да. Однажды порвался один из любимых пиджаков и я не знал, где можно его зашить. Коннор сказал, куда обратиться.
– Костюмы перед каждой игрой – как тебе такое правило?
– Это очень неудобно. Я не умею завязывать галстук. Сколько видео на ютубе пересмотрел – не получалось.
Пока наденешь его – минут двадцать уходит, пять минут до арены, и раздеваешься столько же. То же самое и после игры, но красота требует жертв, – сказал Клим Костин в интервью Sports.ru.
В прошлом сезоне Костин играл за «Эдмонтон». В текущем межсезонье хоккеист перешел в «Детройт».
«Человек без веры в Бога – опасный». Интервью Клима Костина – в НХЛ о нем заботился даже Макдэвид
Не мог с зарплатой 750к баксов (пусть пополам, минус налоги) пойти купить новый пиджак.
Клим, смотри. Самый простой узел так и называется - простой. Две петли друг за другом и потом через шею вниз просовываешь.
Если ты читаешь комментарии - положи смартфон с картинкой как завязывать галстук простым узлом на кровать и положи галстук рядом, получится с первого раза.
Потренируешься полчаса и никогда больше не забудешь.