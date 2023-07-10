Бывший защитник «Магнитки» Керран и обладатель Кубка Колдера Анас перешли в минское «Динамо»

Коди Керран стал игроком минского «Динамо».

Клуб объявил о том, что достигнута договоренность о подписании контракта с 33-летним защитником.

В прошлом сезоне канадец выступал за « ». В составе «Магнитки» провел 57 игр в регулярке Фонбет КХЛ и набрал 22 (6+16) очка при показателе полезности «+1». В плей-офф – 11 матчей, 5 (0+5) баллов, «+12».

« » также объявило о том, что достигнута договоренность о подписании контракта с 30-летним нападающим Сэмом Анасом.

Канадец прошлый сезон провел в составе « » в . Форвард выиграл Кубок Колдера вместе с командой. В регулярном чемпионате Анас провел 41 матч и набрал 21 (13+8) очко при показателе полезности «-3». В плей-офф – 20 игр, 12 (4+8) баллов, «-2».