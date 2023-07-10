Бывший защитник «Магнитки» Керран и обладатель Кубка Колдера Анас перешли в минское «Динамо»

Теги Металлург Мг переходы АХЛ Динамо Минск Херши КХЛ Коди Керран Сэм Анас Хоккей

Коди Керран стал игроком минского «Динамо».

Клуб объявил о том, что достигнута договоренность о подписании контракта с 33-летним защитником.

В прошлом сезоне канадец выступал за «Металлург». В составе «Магнитки» Керран провел 57 игр в регулярке Фонбет КХЛ и набрал 22 (6+16) очка при показателе полезности «+1». В плей-офф – 11 матчей, 5 (0+5) баллов, «+12».

«Динамо» также объявило о том, что достигнута договоренность о подписании контракта с 30-летним нападающим Сэмом Анасом.

Канадец прошлый сезон провел в составе «Херши» в АХЛ. Форвард выиграл Кубок Колдера вместе с командой. В регулярном чемпионате Анас провел 41 матч и набрал 21 (13+8) очко при показателе полезности «-3». В плей-офф – 20 игр, 12 (4+8) баллов, «-2».

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2 комментария

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Alivan
Хорошие подписания, опытные ребята
+3
0
+3
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Alivan
Статистика Энаса в АХЛ очень неплохая:
398 игр, 305 очков (109+196)
+1
0
+1
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