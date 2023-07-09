Владимир Лутченко: «Федотов принял правильное решение. Желаем, чтобы он помог ЦСКА выиграть третий подряд Кубок Гагарина. У ребят есть чемпионские традиции»
Владимир Лутченко высказался о возвращении Ивана Федотова в ЦСКА.
«Рад, что Федотов снова будет играть за ЦСКА. Он принял правильное решение.
Конечно, вернуться после пропущенного сезона будет непросто, но в течение года он постоянно тренировался, держал себя в хорошей физической форме, поэтому проблем у него не возникнет. Иван – профессионал, парень с большим опытом.
Он уже выигрывал Кубок Гагарина с ЦСКА, играл за сборную России на Олимпиаде, где показывал высокий уровень.
Все мы, армейцы, желаем, чтобы Федотов как можно скорее набрал форму, хорошо играл и помог команде выиграть третий подряд Кубок Гагарина.
У ребят из нашей команды есть дух победителей и чемпионские традиции, они на это способны», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Лутченко.
Кажется, КХЛ заходит в конфликт с НХЛ. Признали Федотова в ЦСКА при его контракте с «Филадельфией»
Теперь это оплот беспредела и уголовщины.
Но, все равно люди будут ныть, мол чего это злые пендосы не хотят с нами дела иметь на турнирах