Владимир Лутченко: «Федотов принял правильное решение. Желаем, чтобы он помог ЦСКА выиграть третий подряд Кубок Гагарина. У ребят есть чемпионские традиции»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Филадельфия НХЛ Владимир Лутченко КХЛ Кубок Гагарина олимпийский хоккейный турнир Иван Федотов Хоккей

Владимир Лутченко высказался о возвращении Ивана Федотова в ЦСКА.

«Рад, что Федотов снова будет играть за ЦСКА. Он принял правильное решение.

Конечно, вернуться после пропущенного сезона будет непросто, но в течение года он постоянно тренировался, держал себя в хорошей физической форме, поэтому проблем у него не возникнет. Иван – профессионал, парень с большим опытом.

Он уже выигрывал Кубок Гагарина с ЦСКА, играл за сборную России на Олимпиаде, где показывал высокий уровень.

Все мы, армейцы, желаем, чтобы Федотов как можно скорее набрал форму, хорошо играл и помог команде выиграть третий подряд Кубок Гагарина.

У ребят из нашей команды есть дух победителей и чемпионские традиции, они на это способны», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Лутченко.

Кажется, КХЛ заходит в конфликт с НХЛ. Признали Федотова в ЦСКА при его контракте с «Филадельфией»

2 комментария

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Maxim Shumov
Раньше относился к колхозной лиге как к чему-то смешному, с на 10 лет вперед известными финалистами.
Теперь это оплот беспредела и уголовщины.
Но, все равно люди будут ныть, мол чего это злые пендосы не хотят с нами дела иметь на турнирах
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Сергей Иванов
Лутченко -"Мы хорошо не жили и вам не дадим!"
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