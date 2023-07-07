Хованов перешел в словацкий «Гуменне», вышедший в экстралигу. Им руководит Андрей Парфенов

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Александр Хованов перешел в словацкий клуб «Гуменне», вышедший в экстралигу.

23-летний нападающий продолжит карьеру в Словакии, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на телеграм-канал «Хоккейное подземелье». 

По итогам минувшего сезона «Гуменне» впервые в истории клуба вышел в экстралигу. Командой руководит 52-летний российский тренер Андрей Парфенов. 

Лучшим бомбардиром в прошлом сезоне стал 28-летний российский форвард Игорь Шафаралеев, ранее игравший за тюменский «Рубин». 

Хованов в прошлом сезоне выступал в чемпионате «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» за «Барс» и «Нефтяник». В 42 матчах регулярного чемпионата набрал 17 (7+10) очков. Также провел 5 игр в Кубке Петрова. 

За «Ак Барс» серебряный призер МЧМ-2020 сыграл 7 матчей в сезоне-2020/21. Права в НХЛ на него принадлежат «Миннесоте». 

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