Хованов перешел в словацкий «Гуменне», вышедший в экстралигу. Им руководит Андрей Парфенов

Александр Хованов перешел в словацкий клуб «Гуменне», вышедший в экстралигу.

23-летний нападающий продолжит карьеру в Словакии, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на телеграм-канал «Хоккейное подземелье».

По итогам минувшего сезона «Гуменне» впервые в истории клуба вышел в экстралигу. Командой руководит 52-летний российский тренер Андрей Парфенов.

Лучшим бомбардиром в прошлом сезоне стал 28-летний российский форвард Игорь Шафаралеев, ранее игравший за тюменский «Рубин».

в прошлом сезоне выступал в чемпионате «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» за «Барс» и « ». В 42 матчах регулярного чемпионата набрал 17 (7+10) очков. Также провел 5 игр в Кубке Петрова.

За «Ак Барс» серебряный призер МЧМ-2020 сыграл 7 матчей в сезоне-2020/21. Права в НХЛ на него принадлежат «Миннесоте».