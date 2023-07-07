Давыдов о «Динамо»: «От летнего лагеря жду 2-3 новых Джиошвили. Выключайте телефоны – и доказывайте!»
Виталий Давыдов рассчитывает на прогресс молодежи «Динамо».
1 июля в Академии «Динамо» в Петровском парке открылся 10-дневный лагерь для молодежи.
– Что ждете от летнего лагеря «Динамо»-2023?
– Новых открытий. Сегодня у «Динамо» такой состав, когда вакансии, так скажем, есть. Но нужна спортивная наглость. К сожалению, ее вижу не всегда.
– От кого ждете этих открытий?
– У нас много молодежи, в том числе благодаря связям с «Динамо» из Санкт-Петербурга. Год назад открытием вот такого совместного лагеря стал силовой форвард Джиошвили. Мне этот парень понравился – агрессивный, с руками-ногами, с нахрапом. Дорос даже до сборной России.
В общем-то у него наш, «динамовский» стиль. Жаль только, что в плей-офф Джиошвили подсел. Надеюсь, сделает выводы.
Так вот от нового лагеря «Динамо» жду двух-трех новых Джиошвили. Выключайте телефоны – и доказывайте!
– Есть версия, что штаб Алексея Кудашова не очень доверяет молодым...
– Я верю в наш тренерский штаб. В плей-офф мы получили хороший урок от молодого «Торпедо», думаю, он пойдет нам на пользу. И игрокам, и тренерам, и болельщикам, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.
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