Броссуа о «Виннипеге»: «Хочу побороться с Хеллибаком. У нас будет сильнейший вратарский тандем в НХЛ, надеюсь»

Теги НХЛ Виннипег Лоран Броссуа Коннор Хеллибак Хоккей

Лоран Броссуа высказался о своем возвращении в «Виннипег».

Канадец ранее выступал за «Джетс» с 2018 по 2021 годы. 

В минувшем сезоне 30-летний Броссуа выиграл Кубок Стэнли с «Вегасом». В первом раунде «Голден Найтс» с Лораном в воротах выбили «Виннипег» (4-1). 

«Я вижу возможность и хочу побороться с Коннором Хеллибаком. Конечно, он номер 1 в команде уже долгое время. Это мой хороший друг. 

Но я собираюсь подталкивать его, как делал это в прошлый раз. Надеюсь, мы отлично справимся, и у нас будет сильнейший вратарский тандем в НХЛ.

Плей-офф с «Вегасом» не принес полного удовлетворения (Броссуа начал его в роли основного вратаря, но во втором раунде получил травму и больше не играл – прим. Sports.ru).

В каком-то смысле это был отличный опыт. Но теперь я стал голоднее и хочу стать еще более важной частью победы в Кубке Стэнли», – сказал Броссуа. 

Отметим, что 30-летний Хеллибак, у которого остался последний год действия контракта с канадским клубом, может быть обменян в это межсезонье. Ранее он сообщил, что не намерен продлевать соглашение.

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2 комментария

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Сергей Орлов
Какой тандем? Хеллибака не будет в команде с вероятностью 99%)
+1
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Fandorin Erast
Тандему Айлов вы не конкуренты!
0
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