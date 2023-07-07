Броссуа о «Виннипеге»: «Хочу побороться с Хеллибаком. У нас будет сильнейший вратарский тандем в НХЛ, надеюсь»

Лоран Броссуа высказался о своем возвращении в «Виннипег».

Канадец ранее выступал за «Джетс» с 2018 по 2021 годы.

В минувшем сезоне 30-летний Броссуа выиграл Кубок Стэнли с «Вегасом». В первом раунде «Голден Найтс» с в воротах выбили « » (4-1).

«Я вижу возможность и хочу побороться с . Конечно, он номер 1 в команде уже долгое время. Это мой хороший друг.

Но я собираюсь подталкивать его, как делал это в прошлый раз. Надеюсь, мы отлично справимся, и у нас будет сильнейший вратарский тандем в .

Плей-офф с «Вегасом» не принес полного удовлетворения (Броссуа начал его в роли основного вратаря, но во втором раунде получил травму и больше не играл – прим. Sports.ru).

В каком-то смысле это был отличный опыт. Но теперь я стал голоднее и хочу стать еще более важной частью победы в Кубке Стэнли», – сказал Броссуа.

Отметим, что 30-летний Хеллибак, у которого остался последний год действия контракта с канадским клубом, может быть обменян в это межсезонье. Ранее он сообщил, что не намерен продлевать соглашение.