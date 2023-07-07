Душак подписал контракт с фарм-клубом «Сент-Луиса». Он стал третьим в гонке бомбардиров среди защитников в прошлом сезоне КХЛ

Джозеф Душак перешел в клуб АХЛ.

Американский хоккеист подписал контракт со « » – фарм-клубом « » в АХЛ.

В прошлом сезоне выступал за минское « » в .

Душак занял третье место в списке бомбардиров среди защитников в лиге, набрав 45 (9+36) очков в 68 матчах. Он уступил только Тревору Мерфи (46 очков) и Александру Никишину (55 очков).