Душак подписал контракт с фарм-клубом «Сент-Луиса». Он стал третьим в гонке бомбардиров среди защитников в прошлом сезоне КХЛ

Теги Сент-Луис НХЛ Динамо Минск КХЛ Спрингфилд Джозеф Душак Хоккей

Джозеф Душак перешел в клуб АХЛ.

Американский хоккеист подписал контракт со «Спрингфилдом» – фарм-клубом «Сент-Луиса» в АХЛ.

В прошлом сезоне Джозеф Душак выступал за минское «Динамо» в КХЛ.

Душак занял третье место в списке бомбардиров среди защитников в лиге, набрав 45 (9+36) очков в 68 матчах. Он уступил только Тревору Мерфи (46 очков) и Александру Никишину (55 очков).

1 комментарий

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Ебздрогыч
Коротко об уровне КХЛ
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