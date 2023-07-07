Душак подписал контракт с фарм-клубом «Сент-Луиса». Он стал третьим в гонке бомбардиров среди защитников в прошлом сезоне КХЛ
Джозеф Душак перешел в клуб АХЛ.
Американский хоккеист подписал контракт со «Спрингфилдом» – фарм-клубом «Сент-Луиса» в АХЛ.
В прошлом сезоне Джозеф Душак выступал за минское «Динамо» в КХЛ.
Душак занял третье место в списке бомбардиров среди защитников в лиге, набрав 45 (9+36) очков в 68 матчах. Он уступил только Тревору Мерфи (46 очков) и Александру Никишину (55 очков).
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