Двукратный обладатель Кубка Гагарина Степанов возглавил фарм-клуб «Ак Барса»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Степанов возглавил фарм-клуб «Ак Барса».
Контракт с 44-летним специалистом рассчитан на один сезон. В последние 2 сезона он возглавлял МХК «Крылья Советов».
В качестве игрока Степанов выступал за «Ак Барс» с 2005 по 2011 годы. Вместе с клубом он выиграл чемпионский титул в Суперлиге (2006) и два Кубка Гагарина (2009, 2010).
Также тренерский штаб пополнит Александр Трофимов, возглавлявший в прошлом сезоне команду НМХЛ «Тамбов».
Тренер Алексей Ермолаев и тренер вратарей Алмаз Якупов продолжат работу в штабе «Барса».
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