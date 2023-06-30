Двукратный обладатель Кубка Гагарина Степанов возглавил фарм-клуб «Ак Барса»

Теги Ак Барс Александр Степанов КХЛ Барс ВХЛ Хоккей

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Степанов возглавил фарм-клуб «Ак Барса».

Контракт с 44-летним специалистом рассчитан на один сезон. В последние 2 сезона он возглавлял МХК «Крылья Советов». 

В качестве игрока Степанов выступал за «Ак Барс» с 2005 по 2011 годы. Вместе с клубом он выиграл чемпионский титул в Суперлиге (2006) и два Кубка Гагарина (2009, 2010). 

Также тренерский штаб пополнит Александр Трофимов, возглавлявший в прошлом сезоне команду НМХЛ «Тамбов».

Тренер Алексей Ермолаев и тренер вратарей Алмаз Якупов продолжат работу в штабе «Барса».

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2 комментария

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Why always me?!
Надеюсь после Билялетдинова возглавит Ак Барс
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мик джагер
только удачи можно пожелать...
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