«Спартак» подписал контракт с Егором Зайцевым на 3 года. Клуб выменял защитника у «Динамо»

Теги Спартак КХЛ Динамо Егор Зайцев 1998 Хоккей

«Спартак» подписал контракт с защитником Егором Зайцевым на 3 года.

Ранее красно-белые выменяли 25-летнего игрока у московского «Динамо» на денежную компенсацию. 

В прошлом сезоне Зайцев провел 35 игр в регулярном чемпионате и набрал 3 (1+2) балла при показателе полезности «+2».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 1 матч, не набрав очков.

С его общей статистикой в лиге можно ознакомиться здесь

1 комментарий

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Alexantro
хороший защитник, поможет однозначно
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