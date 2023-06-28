«Спартак» подписал контракт с Егором Зайцевым на 3 года. Клуб выменял защитника у «Динамо»
«Спартак» подписал контракт с защитником Егором Зайцевым на 3 года.
Ранее красно-белые выменяли 25-летнего игрока у московского «Динамо» на денежную компенсацию.
В прошлом сезоне Зайцев провел 35 игр в регулярном чемпионате и набрал 3 (1+2) балла при показателе полезности «+2».
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 1 матч, не набрав очков.
С его общей статистикой в лиге можно ознакомиться здесь.
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