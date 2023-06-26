Ткачак о «Харт Трофи»: «Кто бы мог подумать, что я буду рядом с Макдэвидом и Пастрянком? Очевидно, кому достанется приз, зато можно не беспокоится о речи и хорошо провести время в Нэшвилле»

Мэттью Ткачак высказался о номинации на «Харт Трофи».

Нападающий «Флориды» претендует на приз самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата наряду с и .

Ткачак набрал 109 (40+69) очков в 79 матчах чемпионата в прошедшем сезоне.

«Кто бы мог даже подумать о том, что я буду одним из претендентов рядом такими игроками, как Макдэвид и Пастрянк, за которыми мне нравится наблюдать.

Думаю, это довольно очевидно, кому, как мы предполагаем, достанется эта награда, и для меня тоже.

Но это хорошо приехать в Нэшвилл с моей семьей и друзьями, хорошо провести время и не волноваться о речи на церемонии», – сказал нападающий .