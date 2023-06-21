Шумаков подписал с «Ладой» контракт на год

Теги Лада Трактор переходы Динамо Минск КХЛ Сергей Шумаков Хоккей

Форвард Сергей Шумаков подписал контракт с «Ладой».

Соглашение клуба с 30-летним игроком является односторонним и рассчитано на один сезон. 

Тольяттинцы в следующем сезоне сыграют в Фонбет Чемпионате КХЛ – впервые с сезона-2017/18.

В минувшем сезоне нападающий выступал за «Трактор» и минское «Динамо». В регулярном чемпионате провел 29 матчей и набрал 5 (2+3) очков при полезности «минус 9». В плей-офф принял участие в 1 игре. 

С его общей статистикой в лиге можно ознакомиться здесь

6 комментариев

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oldgordon
И пошел он по клубам скитаться...
+7
0
+7
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Алексей Дольский
Лада Голден найтс, как полагаю)))
+4
0
+4
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Ыжык
Месяца через три скажет что ему не дали чего обещали и поедет в Спартак
+2
0
+2
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agrus
стремительная деградация
+2
-1
+1
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Sever12
Сколь насыпали то?
0
0
0
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rngr
Ответ Ыжык
Месяца через три скажет что ему не дали чего обещали и поедет в Спартак
Вот в Спартак не надо!
0
0
0
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