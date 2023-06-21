Шумаков подписал с «Ладой» контракт на год

Форвард Сергей Шумаков подписал контракт с «Ладой».

Соглашение клуба с 30-летним игроком является односторонним и рассчитано на один сезон.

Тольяттинцы в следующем сезоне сыграют в Фонбет Чемпионате КХЛ – впервые с сезона-2017/18.

В минувшем сезоне нападающий выступал за « » и минское « ». В регулярном чемпионате провел 29 матчей и набрал 5 (2+3) очков при полезности «минус 9». В плей-офф принял участие в 1 игре.

С его общей статистикой в лиге можно ознакомиться здесь.