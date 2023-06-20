Гиргенсонс подписал однолетний контракт с «Баффало» на 2,5 млн долларов. Он набрал 18 очков в сезоне

Теги Баффало НХЛ Земгус Гиргенсонс Хоккей

«Баффало» продлил контракт с Земгусом Гиргенсонсом.

29-летний форвард подписал новое соглашение с «Сэйбрс» на один год.

Зарплата латвийского хоккеиста составит 2,5 миллиона долларов.

По предыдущему договору, подписанному на три сезона в 2020 году, Земгус Гиргенсонс получал 2,2 миллиона долларов.

Нападающий набрал 18 (10+8) очков при полезности «минус 5» в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне.

В общей сложности в лиге Гиргенсонс провел 625 игр и записал на свой счет 174 (81+93) балла.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmitry.shine@gmail.com
Хороший центрфорвард в нижние звенья на дороге не валяется
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Свидзинский
Авансом или за заслуги? Совсем непонятно
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
37old
Мдаа, инфляция, однако. В 4е звено подписали Окпосо и Гиргенсонса по 2,5 млн.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий