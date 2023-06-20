Гиргенсонс подписал однолетний контракт с «Баффало» на 2,5 млн долларов. Он набрал 18 очков в сезоне

«Баффало» продлил контракт с Земгусом Гиргенсонсом.

29-летний форвард подписал новое соглашение с «Сэйбрс» на один год.

Зарплата латвийского хоккеиста составит 2,5 миллиона долларов.

По предыдущему договору, подписанному на три сезона в 2020 году, получал 2,2 миллиона долларов.

Нападающий набрал 18 (10+8) очков при полезности «минус 5» в 80 матчах регулярного чемпионата в прошедшем сезоне.

В общей сложности в лиге Гиргенсонс провел 625 игр и записал на свой счет 174 (81+93) балла.