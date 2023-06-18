В МХЛ не отменят буллиты в плей-офф: «Болельщики ждут штрафные броски, любят их. Если кто-то проигрывает, надо отработать – и победы придут»

Теги Александр Гуськов МХЛ Кубок Харламова Хоккей

Александр Гуськов заявил, что в матчах плей-офф МХЛ продолжат исполнять буллиты.

– Планируется ли отменить серию бросков в плей-офф?

– Думаю, что буллиты – неотъемлемая часть хоккея и штрафные броски очень любят болельщики, ждут их.

У нас есть решающие матчи серии, которые играются в 20-минутных овертаймах до первой заброшенной шайбы и серии бросков нет.

Пока мы не думаем о том, чтобы отменять серии бросков во всех встречах плей-офф.

Если кто-то проигрывает каждый матч в серии бросков, наверное, надо их отработать – и тогда придут победы, – сказал вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.

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