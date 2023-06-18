Генменеджер «Вегаса» сообщил, что статус Ленера на сезон-2023/24 еще неясен: «Он перенес три серьезные операции»

Теги Вегас Хоккей

Генеральный менеджер «Вегаса» сообщил, что статус Робина Ленера на следующий сезон все еще неясен

Вратарь пропустил сезон-2022/23 после операции на бедре.

«Он перенес серьезные операции. У него было три операции.

Будут беседы, которые наша медицинская команда будет проводить с Робином по мере того, как мы будем продвигаться вперед и оценивать, в каком состоянии он находится», – сказал Келли МакКриммон. 

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