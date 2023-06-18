В небе над Лас-Вегасом создали Кубок Стэнли и логотип «Голден Найтс» из дронов
В небе над Лас-Вегасом создали Кубок Стэнли из дронов.
В городе прошел парад в честь победы «Голден Найтс» в финале плей-офф НХЛ. Маршрут чемпионского кортежа проходил по Стрипу – главной улице Лас-Вегаса. Он завершился у домашней арены клуба.
Организаторы при помощи дронов создали в небе очертания Кубка Стэнли и логотипа «Вегаса».
Клуб, дебютировавший в лиге в 2017 году, впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, победив «Флориду» (4-1) в финале.
1 комментарий