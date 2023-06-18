В небе над Лас-Вегасом создали Кубок Стэнли и логотип «Голден Найтс» из дронов

В небе над Лас-Вегасом создали Кубок Стэнли из дронов.

В городе прошел парад в честь победы «Голден Найтс» в финале плей-офф . Маршрут чемпионского кортежа проходил по Стрипу – главной улице Лас-Вегаса. Он завершился у домашней арены клуба.

Организаторы при помощи дронов создали в небе очертания Кубка Стэнли и логотипа « ».

Клуб, дебютировавший в лиге в 2017 году, впервые в истории выиграл , победив «Флориду» (4-1) в финале.

Фото: twitter.com/KTNV, twitter.com/JoeVigil