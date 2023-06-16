Уилл Смит об интервью с клубами НХЛ: «Был вопрос: «Какое ты животное на льду и вне его?» Ответил: «Орел и золотистый ретривер»

Теги НХЛ драфт НХЛ Уилл Смит Хоккей

Уилл Смит ответил на вопрос о сравнении себя с животными на интервью с клубами НХЛ.

– Уверен, что вы сталкивались с множеством похожих вопросов, встречаясь с 15 разными командами на преддрафтовых тестах. Какой вопрос заставил вас задуматься?

– Странные, которые не имеют ничего общего с хоккеем. На самом деле не было ничего плохого. Был вопрос: «Какое ты животное на льду и вне льда?».

– Что вы ответили?

– Что я орел на льду и золотистый ретривер вне льда. Все любят золотистых ретриверов, – сказал нападающий Уилл Смит, который может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ-2023.

В прошедшем сезоне форвард набрал 42 (15+27) очка в 20 матчах за юниорскую сборную США в лиге USHL.

На ЮЧМ-2023 Смит отметился 20 (9+11) баллами в 7 играх.

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