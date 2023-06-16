Хэнифин не намерен подписывать новый контракт с «Калгари». Вероятность обмена игрока увеличивается

Ноа Хэнифин может покинуть «Калгари».

Соглашение хоккеиста с кэпхитом 4,95 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2023/24.

Сообщается о том, что не собирается подписывать новый договор с канадским клубом, что приближает обмен хоккеиста.

Ранее появлялась информация о том, что к игроку есть интерес в , команды обращаются к « » о возможном трейде.

Хэнифин набрал 38 (7+31) балл за результативность в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне. Игрок выступает за «Флэймс» клуб с сезона-2018/19.