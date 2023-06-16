Хэнифин не намерен подписывать новый контракт с «Калгари». Вероятность обмена игрока увеличивается

Теги возможные переходы Калгари НХЛ Ноа Хэнифин Хоккей

Ноа Хэнифин может покинуть «Калгари».

Соглашение хоккеиста с кэпхитом 4,95 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2023/24.

Сообщается о том, что Ноа Хэнифин не собирается подписывать новый договор с канадским клубом, что приближает обмен хоккеиста.

Ранее появлялась информация о том, что к игроку есть интерес в НХЛ, команды обращаются к «Калгари» о возможном трейде.

Хэнифин набрал 38 (7+31) балл за результативность в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне. Игрок выступает за «Флэймс» клуб с сезона-2018/19.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fjordy
Ещё один потенциальный вариант для Баффало.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий