Хэнифин не намерен подписывать новый контракт с «Калгари». Вероятность обмена игрока увеличивается
Ноа Хэнифин может покинуть «Калгари».
Соглашение хоккеиста с кэпхитом 4,95 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2023/24.
Сообщается о том, что Ноа Хэнифин не собирается подписывать новый договор с канадским клубом, что приближает обмен хоккеиста.
Ранее появлялась информация о том, что к игроку есть интерес в НХЛ, команды обращаются к «Калгари» о возможном трейде.
Хэнифин набрал 38 (7+31) балл за результативность в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне. Игрок выступает за «Флэймс» клуб с сезона-2018/19.
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